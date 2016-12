UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝総じて軟調、シンガポールドルは緩和観測で下落

(情報を更新しました) [シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア通貨市場では、シンガポー ルドルが下落している。シンガポール経済が第3・四半期に、2008─09年の世界金 融危機以来初のリセッション(景気後退)に陥ると見られるなか、シンガポール金融管理 局は今週、金融緩和に動くと予想されている。 0610GMT(日本時間午後3時10分)現在、シンガポールドル は米ド ルに対して0.2%下落し、1米ドル=1.4019シンガポールドルで推移している。 ロイターのアナリスト調査によると、中央銀行にあたるシンガポール金融管理局は1 4日の政策会合で、今年2度目の金融緩和に踏み切る、との予想が過半数となっている。 アジア通貨は大半が下落。原油安を受けて、インドネシアルピア 、マレーシ アリンギ などコモディティー(商品)通貨は、利益確定の動きが優勢となった。 ルピアは1%超下落。インドネシア株式市場 はきょう、3%超下げている。 13日0610GMT(日本時間午後3時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.82 120.01 +0.15 Sing dlr 1.4019 1.3988 -0.22 Taiwan dlr 32.497 32.560 +0.19 Korean won 1148.38 1143.50 -0.42 Baht 35.54 35.35 -0.53 Peso 46.01 45.80 -0.46 Rupiah 13560.00 13400.00 -1.18 Rupee 65.01 64.75 -0.40 Ringgit 4.1805 4.1415 -0.93 Yuan 6.3353 6.3230 -0.19 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.82 119.66 -0.14 Sing dlr 1.4019 1.3260 -5.41 Taiwan dlr 32.497 31.718 -2.40 Korean won 1148.38 1099.30 -4.27 Baht 35.54 32.90 -7.43 Peso 46.01 44.72 -2.80 Rupiah 13560.00 12380.00 -8.70 Rupee 65.01 63.03 -3.04 Ringgit 4.1805 3.4965 -16.36 Yuan 6.3353 6.2040 -2.07