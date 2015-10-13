14日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 0850 ９月企業物価指数（日銀） 0850 ９月マネースストック（日銀） 0945 政府税制調査会 1030 5年利付国債の入札発行 1245 5年利付国債の入札結果 1515 5年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外指標など １０月１４日（水） ◇指標 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q3 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Sep 05:30 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Sep 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Aug 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Aug 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米小売売上高（商務省） Sep 12:30 米卸売物価指数（労働省） Sep 14:00 米企業在庫（商務省） Aug ◇イベント 00:00 シンガポール：金融政策発表 01:00 メルシュＥＣＢ専務理事が講演 "Market infrastructure integration _ What remains to be don e?" 18:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 BAC.N Q3 2015 Bank of America Corp WFC.N Q3 2015 Wells Fargo & Co ◇休場 マレーシア、インドネシア