UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、成長懸念や利上げ先送り観測で

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*28.00=2.8812% 前営業日終盤 99*02.00=2.9222% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*20.00=2.0421% 前営業日終盤 99*06.50=2.0899% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*03.75=1.3505% 前営業日終盤 99*28.25=1.3995% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*00.50=0.6170% 前営業日終盤 99*31.00=0.6410% 13日の米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。9月の中国貿易統計で輸入が大 きく落ち込んで、世界経済成長への懸念が広がったほか、連邦準備理事会(FRB)の利 上げ時期が来年に後ずれするとの期待が下支えした。 終盤の取引で、30年債 は21/32高。利回りは2.89%と、9日 終盤の2.93%から低下した。 10年債 は13/32高。利回りは2.05%と、9日終盤の2.10 %から低下した。 3年債 は3/32高。利回りは0.92%で、9日終盤の0.96%から 低下した。 9月の中国貿易統計で、輸入が20%減少した。貿易部門が回復の兆候を見せつつあ るのかをめぐって、エコノミストらの意見が割れたほか、世界成長懸念が再燃した。 市場関係者の1人は、この日の統計を受けて、安全資産とされる米国債需要が高まっ たとの見方を示した。 金利先物は、市場関係者が利上げ開始時期を、最短でも来年3月と予想する水準を織 り込んでいる。 前日に、FRBのブレイナード理事が、世界的なリスク後退まで、利上げを見送るべ きとの考えを示したことも受け、利上げ時期の先送り観測が強まった。 原油安も、インフレ率低下を示唆しているとの声も聞かれた。 14日発表の9月米卸売物価指数(PPI)や、15日公表の消費者物価指数(CP I)に市場の注目が集まる。 Tボンド先物12月限 は1/32高の157━27/32。 Tノート先物12月限 は3/32高の128━27.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 6.25 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 3.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -34.00 (-1.50)))