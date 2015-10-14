［東京 １４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Wednesday, 14 October, 2015------------------------------------- 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 00:00 シンガポール：金融政策発表 01:00 メルシュＥＣＢ専務理事が講演 "Market infrastructure integration _ What remains to be done?" 18:00 米地区連銀経済報告

◇決算予定 BAC.N Q3 2015 Bank of America Corp WFC.N Q3 2015 Wells Fargo & Co

◇休場 マレーシア、インドネシア Thursday, 15 October, 2015------------------------------------- 1020 国庫短期証券の入札（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 ９月マンション発売（不動産経済研究所） 1600 日本商工会議所会頭会見 ●海外分● ◇イベント 01:15 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が香港のイベントで講演 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Oct 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がブルッキングス研究所の会合に出席 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が同連銀主催会合であいさつ 15:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 20:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演

"Determinants of Long-Run Growth and Future Growth Prospects" 韓国：中銀金利発表 Oct ＥＵ首脳会議（１６日まで）

◇決算予定 C.N Q3 2015 Citigroup Inc GS.N Q3 2015 Goldman Sachs Group Inc Friday, 16 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1535 黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外分● ◇イベント ＥＵ首脳会議（最終日） ◇決算予定 GE.N Q3 2015 General Electric Co Monday, 19 October, 2015------------------------------------- All Day 日銀支店長会議 ●海外分● ◇イベント 1600 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Early Childhood Education in the Context of Lifetime Human Capital Investment" カナダ総選挙 ◇決算予定 19 Oct BMO Q3 2015 Halliburton Co HAL 19 Oct AMC Q3 2015 International Business Machines Tuesday, 20 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 ２０年利付国債の入札（財務省） 1030 ４０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 ９月粗鋼生産速報（鉄連） 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 Thursday, 22 October, 2015------------------------------------- 0850 １０月主要銀行貸出動向アンケート（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債の入札（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）

●海外分● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Oct 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省２年変動利付債入札条件 ◇休場 インド ◇決算予定 22 Oct 11:30 Q3 2015 Caterpillar Inc 22 Oct BMO Q3 2015 Dow Chemical Co DOW 22 Oct BMO Q3 2015 Eli Lilly and Co LLY 22 Oct BMO Q3 2015 3M Co MMM 22 Oct AMC Q1 2016 Microsoft Corp Friday, 23 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 景気動向指数改訂８月分 ●海外分● ◇休場 タイ Sunday, 25 October, 2015------------------------------------- All Day 欧州：夏時間が終了 Monday, 26 October, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇休場 ニュージーランド ◇決算予定 26 Oct 11:00 Q3 2015 Xerox Corp

Tuesday, 27 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ９月企業向けサービス価格指数（日銀） ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米ＦＯＭＣ（２８日まで） ◇決算予定 27 Oct AMC Q3 2015 Aflac Inc AFL 27 Oct BMO Q1 2016 Coach Inc COH 27 Oct 11:00 Q3 2015 Ford Motor Co F 27 Oct BMO Q3 2015 Merck & Co Inc MRK 27 Oct BMO Q3 2015 United Parcel Service, Inc. ◇休場 ニュージーランド Wednesday, 28 October, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省５年・変動利付２年債入札 18:00 米ＦＯＭＣ声明発表 Thursday, 29 October, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 19:00 メキシコ：中銀金利発表 Oct ◇休場 トルコ Friday, 30 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日銀金融政策決定会合（展望リポート公表） ●海外分● ◇イベント 16:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がブルッキングス研究所の討論会に参加 "Where Interest Rates Will Be When the Economy is (Finally) Healthy and Why It Matters" ロシア：中銀金利発表 Oct Sunday, 01 November, 2015------------------------------------- Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行 ●海外分● ◇イベント トルコ総選挙

Monday, 02 November, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇休場 ブラジル メキシコ Tuesday, 03 November, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Wednesday, 04 November, 2015------------------------------------- 0850 １０月マネタリーベース（日銀） 1500 １０月国内ユニクロ既存店売上高速報

●海外分● ◇休場 ロシア

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札（財務省）予定・入札結果（財務省）は以下でご覧ください。

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