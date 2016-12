UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝Ｓドルが約1カ月ぶり高値

[シンガポール 14日 ロイター] - アジア通貨市場では、シンガポールドルSG D=D3が約1カ月ぶりの高値。他のアジア通貨もドル安を背景に値上がりしている。中国 経済の減速で米利上げが先送りされるとの観測が広がっている。 シンガポール金融管理局(MAS)はこの日、金融政策の運営手段としているシンガ ポールドルの名目為替実効レート(NEER)のバンドの傾斜を若干緩やかにした。市場 では、中央値の変更など、より大胆な金融緩和を予想する声が出ていた。 同時に発表された第3・四半期の国内総生産(GDP)統計では、かろうじてリセッ ション入りを回避した。 シンガポールドルは一時0.9%高の1ドル=1.3904シンガポールドルまで値 上がりした。これは9月18日以来の高値。 台湾ドル も上昇。台湾株式市場では5営業日連続で海外勢が買い越している 。 韓国ウォン も堅調。輸出企業の決済需要でストップロスのドル売りが出た 。介入警戒感から大幅な上昇とはなっていない。 韓国の外為当局者はウォン相場について、過去数カ月間に対ドルで下落したものの 、他の主要通貨ほど大幅には下落していないと指摘した。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.59 119.75 +0.13 Sing dlr 1.3947 1.4025 +0.56 Taiwan dlr 32.529 32.739 +0.65 Korean won 1149.50 1149.70 +0.02 Baht 35.57 35.56 -0.03 Peso 46.08 46.08 0.00 *Rupiah 13614.00 13614.00 0.00 Rupee 65.16 65.18 +0.03 *Ringgit 4.1815 4.1815 0.00 Yuan 6.3464 6.3429 -0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.59 119.66 +0.05 Sing dlr 1.3947 1.3260 -4.93 Taiwan dlr 32.529 31.718 -2.49 Korean won 1149.50 1099.30 -4.37 Baht 35.57 32.90 -7.51 Peso 46.08 44.72 -2.94 Rupiah 13614.00 12380.00 -9.06 Rupee 65.16 63.03 -3.27 Ringgit 4.1815 3.4965 -16.38 Yuan 6.3464 6.2040 -2.24 *インドネシア、マレーシア市場は休場。