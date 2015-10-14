再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0830 １０月ロイター短観 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 2年利付国債（11月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 ９月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 ８月鉱工業生産確報 1400 信託協会長会見 1400 産業競争力会議 1505 規制改革会議 1540 甘利経済再生相会見 1600 日本商工会議所会頭会見 1630 全銀協会長会見 新規上場 ＡｐｐＢａｎｋ がマザーズに（公開価格1200円） 市場変更 トレックス・セミコンダクター が東証２部に ジャスダックから 新規上場 ＷＢＦリゾート沖縄 がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに ●海外指標など １０月１４日（水） ◇指標 05:30 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Sep 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Aug 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Aug 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米小売売上高（商務省） Sep 12:30 米卸売物価指数（労働省） Sep 14:00 米企業在庫（商務省） Aug 12~15Oct 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Sep 12~15Oct 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Sep ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 BAC.N Q3 2015 Bank of America Corp WFC.N Q3 2015 Wells Fargo & Co ◇休場 マレーシア、インドネシア １０月１５日（木） ◇指標 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Oct 12:30 米消費者物価指数（労働省） Sep 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Oct ◇イベント 01:15 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が香港のイベントで講演 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Oct 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がブルッキングス研究所の会合に出席 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が同連銀主催会合であいさつ 15:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 20:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 "Determinants of Long-Run Growth and Future Growth Prospects" 韓国：中銀金利発表 Oct ＥＵ首脳会議（１６日まで） ◇決算予定 C.N Q3 2015 Citigroup Inc GS.N Q3 2015 Goldman Sachs Group Inc