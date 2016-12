UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り低下、弱い指標で来年利上げ観測

(内容を追加、レートを更新しました。) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*26.50=2.8336% 前営業日終盤 99*28.00=2.8812% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 100*07.00=1.9753% 前営業日終盤 99*20.00=2.0421% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 100*16.00=1.2706% 前営業日終盤 100*03.75=1.3505% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時39分 100*04.50=0.5527% 前営業日終盤 100*00.50=0.6170% 14日の米金融・債券市場は、国債利回りが約1週間ぶりの低水準をつけた。米小売 売上高や卸売物価指数(PPI)が市場予想を下回り、連邦準備理事会(FRB)の利上 げが来年までずれ込むとの見方が広がった。 終盤の取引で、30年債 は1━4/32高。利回りは2.84%と、1 3日終盤の2.90%から低下した。一時、2.8367%と5日以来の低水準をつけた 。 10年債 は21/32高。利回りは1.98%と、13日終盤の2.0 6%から低下した。一時、5日以来の低水準となる1.9788%をつける場面もあった 。1日の低下幅としては、約3週間ぶりの大きさとなる見通しだ。 2年債 は4/32高。利回りは0.56%と、13日終盤の0.63%か ら低下した。こちらも一時、2日以来の低水準となる0.5567%をつけた。 米商務省が14日発表した9月の米小売売上高は前月比0.1%増で、市場予想の0 .2%増を下回った。 また、米労働省が発表した9月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス )は、季節調整済みで前月比0.5%低下。8カ月ぶりの大きな低下となった。 さらに、中国国家統計局が発表した、9月の消費者物価指数(CPI)が市場予想を 下回った。 この日の金利先物は、市場関係者が予想する米利上げ開始時期が来年3月と織り込 む水準となった。 市場関係者の1人は、中国のCPIも米利上げ時期の後ずれ観測につながった公算が あると指摘した。 Tボンド先物12月限 は1━24/32高の159━19/32。 Tノート先物12月限 は22/32高の129━17.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 5.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 1.00 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread -6.50 (-3.00) U.S. 30-year dollar swap spread -37.25 (-3.00)))