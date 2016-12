UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝幅広く上昇、ルピアとウォンが上げ主導

(情報を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨市場では、新興国通貨 が幅広く上昇。弱い米小売売上高統計を受けて年内の米利上げ観測が一段と後退し、米ド ルが7週間ぶり安値水準となっている。 インドネシアルピア は海外銀行の需要を背景に3.1%上昇。4か月ぶり高 値をつけた。同国のナスティオン経済調整相は、足元のルピア高は「本来の」価値に近づ く動きだと述べた。 韓国ウォン は1.5%上昇し、3カ月ぶり高値。 韓国銀行(中央銀行) は15日、一部に利下げ観測もあったが、大方の予想どおり政策金利を過去最低の1.5 0%に据え置くことを決定した。 シンガポールドル は0.4%高で2カ月超ぶりの高水準。リアルマネー系 の買いが入った。 マレーシアリンギ は1%超の上昇。 ドルの主要6通貨に対するドル指数 は8月26日以来の安値圏に沈んだ。米 商務省が発表した9月の米小売売上高は前月比0.1%増にとどまり、市場予想を下回っ た。また、9月の卸売物価指数(PPI)は8カ月ぶりの大きな低下となった。 15日0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.92 118.87 -0.05 Sing dlr 1.3774 1.3788 +0.10 Taiwan dlr 32.296 32.742 +1.38 Korean won 1131.06 1146.80 +1.39 Baht 35.22 35.53 +0.88 Peso 45.80 46.00 +0.44 Rupiah 13360.00 13614.00 +1.90 Rupee 64.84 65.04 +0.30 Ringgit 4.1300 4.1815 +1.25 Yuan 6.3424 6.3477 +0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.92 119.66 +0.62 Sing dlr 1.3774 1.3260 -3.73 Taiwan dlr 32.296 31.718 -1.79 Korean won 1131.06 1099.30 -2.81 Baht 35.22 32.90 -6.59 Peso 45.80 44.72 -2.36 Rupiah 13360.00 12380.00 -7.34 Rupee 64.84 63.03 -2.79 Ringgit 4.1300 3.4965 -15.34 Yuan 6.3424 6.2040 -2.18