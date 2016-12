UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り緩やかに上昇、年内利上げ観測消えず

(内容を追加、レートを更新しました。) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*06.50=2.8647% 前営業日終盤 100*26.50=2.8336% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 99*26.50=2.0192% 前営業日終盤 100*07.00=1.9753% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*06.50=1.3325% 前営業日終盤 100*16.00=1.2706% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.50=0.6008% 前営業日終盤 100*04.50=0.5527% 15日の米金融・債券市場は、 9月の米コア消費者物価指数(CPI)が市場予想 以上に上昇したことで、年内利上げ観測が若干下支えされ、国債利回りが緩やかに上昇し た。 終盤の取引で、30年債 は17/32安。利回りは2.87%と、14 日終盤の2.84%から上昇した。 10年債 は10/32安。利回りは2.02%と、14日終盤の1.9 8%から上昇した。 3年債 は4/32安。利回りは0.89%と、14日終盤の0.84%か ら上昇した。 米労働省がこの日発表した9月のコア消費者物価指数(CPI)が0.2%上昇した 。上げ幅は市場予想の0.1%を上回った。前年同月比は1.9%上昇し、昨年7月以来 の大幅なプラスとなった。 コアCPI指標が、国債利回りを押し上げた。市場関係者の1人は「コアCPI指標 で、年内米利上げの可能性がまだ残っているとの見方が若干増えた」と話した。 ただ米金利先物は、市場関係者が予想する利上げ開始時期が引き続き来年3月と織り 込む水準だった。今回のコアCPI指標も、市場期待を大きく変えるのに力不足との見方 が広がり、利回りはおおむね14日の取引レンジ内で推移した。 米国株式市場が上昇し、投資家のリスク選好を背景に、国債利回りは午後の取引で上 げ幅を拡大した。 Tボンド先物12月限 は28/32安の158━23/32。 Tノート先物12月限 は13.50/32安の129━04/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 5.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 1.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -5.25 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -36.00 (+1.25)))