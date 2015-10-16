19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 ゆうちょ銀行とかんぽ生命の売出価格決定 日銀支店長会議 1000 携帯電話料金に関する総務省有識者会議初会合 1400 日銀地域経済報告（さくらリポート） ●海外指標など １０月１６日（金） ◇指標 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Sep 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Aug 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Sep 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Aug 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Oct 20:00 対米証券投資（財務省） Aug ◇イベント ＥＵ首脳会議（最終日） ◇決算予定 10:30 GE.N Q3 2015 General Electric Co １０月１９日（月） ◇指標 02:00 中国ＧＤＰ（国家統計局） Q3 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Sep 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Oct ◇イベント 1600 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Early Childhood Education in the Context of Lifetime Human Capital Investment" カナダ総選挙 ◇決算予定 19 Oct BMO Q3 2015 Halliburton Co HAL 19 Oct AMC Q3 2015 International Business Machines