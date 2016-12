[東京 16日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 16 October, 2015------------------------------------- 1535 黒田日銀総裁あいさつ(全国信用組合大会) 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄(財務省) ●海外分● ◇イベント EU首脳会議(最終日) ◇決算予定 GE.N Q3 2015 General Electric Co Monday, 19 October, 2015------------------------------------- All Day 日銀支店長会議 ●海外分● ◇イベント 1600 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Early Childhood Education in the Context of Lifetime Human Capital Investment" カナダ総選挙 ◇決算予定 19 Oct BMO Q3 2015 Halliburton Co HAL 19 Oct AMC Q3 2015 International Business Machines Tuesday, 20 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 20年利付国債の入札(財務省) 1030 40年利付国債(10月債)の発行予定額等(財務省) 1245 20年利付国債の入札結果(財務省) 1400 9月粗鋼生産速報(鉄連) 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) 1600 9月のコンビニ売上高 ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨

Wednesday, 21 October, 2015------------------------------------- 1400 9月のスーパー売上高 ●海外分● ◇イベント 11:00 トルコ:中銀金利発表 Oct 14:00 カナダ:中銀金利発表

ブラジル:中銀金利発表 ◇休場 香港

Thursday, 22 October, 2015------------------------------------- 0850 10月主要銀行貸出動向アンケート(日銀) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札(財務省) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 2年利付国債の入札(財務省) 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 2年利付国債の入札結果(財務省)

1400 9月のショッピングセンター売上高 1515 2年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省)

●海外分● ◇イベント 11:45 ECB理事会(金利発表) Oct 15:00 米財務省2・5・7年債入札条件 15:00 米財務省2年変動利付債入札条件 ◇休場 インド ◇決算予定 22 Oct 11:30 Q3 2015 Caterpillar Inc 22 Oct BMO Q3 2015 Dow Chemical Co DOW 22 Oct BMO Q3 2015 Eli Lilly and Co LLY 22 Oct BMO Q3 2015 3M Co MMM 22 Oct AMC Q1 2016 Microsoft Corp Friday, 23 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 景気動向指数改訂8月分 ●海外分● ◇休場 タイ Sunday, 25 October, 2015------------------------------------- All Day 欧州:夏時間が終了 Monday, 26 October, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇休場 ニュージーランド ◇決算予定 26 Oct 11:00 Q3 2015 Xerox Corp

Tuesday, 27 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 9月企業向けサービス価格指数(日銀) ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札 米FOMC(28日まで) ◇決算予定 27 Oct AMC Q3 2015 Aflac Inc AFL 27 Oct BMO Q1 2016 Coach Inc COH 27 Oct 11:00 Q3 2015 Ford Motor Co F 27 Oct BMO Q3 2015 Merck & Co Inc MRK 27 Oct BMO Q3 2015 United Parcel Service, Inc. ◇休場 ニュージーランド Wednesday, 28 October, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省5年・変動利付2年債入札 18:00 米FOMC声明発表 Thursday, 29 October, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省7年債入札 19:00 メキシコ:中銀金利発表 Oct ◇休場 トルコ Friday, 30 October, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日銀金融政策決定会合(展望リポート公表) ●海外分● ◇イベント 16:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がブルッキングス研究所の討論会に参加 "Where Interest Rates Will Be When the Economy is (Finally) Healthy and Why It Matters" ロシア:中銀金利発表 Oct Sunday, 01 November, 2015------------------------------------- Time Unknown 米国・カナダ冬時間に移行 ●海外分● ◇イベント トルコ総選挙

Monday, 02 November, 2015------------------------------------- ●海外分● ◇休場 ブラジル メキシコ Tuesday, 03 November, 2015------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Wednesday, 04 November, 2015------------------------------------- 0850 10月マネタリーベース(日銀) 1500 10月国内ユニクロ既存店売上高速報

●海外分● ◇休場 ロシア

Thursday, 05 November, 2015-------------------------------------

0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨(10月6・7日分)

Friday, 06 November, 2015-------------------------------------

Time Unknown 閣議・閣議後会見

1300 黒田日銀総裁講演(内外情勢調査会)

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。

*米短期国債(財務省証券=Tビル)入札(財務省)予定・入札結果(財務省)は以下でご覧ください。

