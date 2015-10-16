新規上場企業の横顔：あんしん保証（11月19日マザーズ上場）

［東京 １６日 ロイター］ - １１月１９日にマザーズ上場予定の「あんしん保証 」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都中央区京橋 ≪事業内容≫ 家賃債務の保証事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 雨坂 甲 ≪資本金≫ 5億6200万円 ≪発行済み株式数≫ 175万8000株（2015年10月15日） ≪従業員数≫ 64名（2015年9月30日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 営業収益（千円） 1,781,961 1,485,490 経常利益（千円） 259,775 317,823 当期利益（千円） 160,620 218,665 １株当たり利益（円） 91.37 159.37 １株当たり純資産（円） 729.21 637.84 配当（円） - - 注）2015年6月19日付けで、1株を100株に分割 ≪総資産≫ （千円） 1,662,954（2015年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,281,944（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） アイフル 38.33 712,000 雨坂 甲 23.78 441,700 高橋 誠一 3.58 66,500 小川 秀男 3.31 61,500 アパマンショップネットワーク 3.23 60,000 高橋 敏幸 2.64 49,000 渡辺 定雄 2.64 49,000 ニュー・フロンティア・パートナーズ 2.26 42,000 石井 恒男 2.21 41,000 政岡土地 1.85 34,300 ≪監査人≫ 優成監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年１０月２９日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年１１月２日から２０１５年１１月９日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年１１月１０日 ≪申込期間≫ ２０１５年１１月１２日から２０１５年１１月１７日 (以上、２０１５年１０月１５日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報