アジア通貨動向（16日）＝大半が下落、堅調な米指標でドル反発

(情報を更新しました) [シンガポール 16日 ロイター] - 16日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が下落。9月の米消費者物価指数の伸びが予想を上回り、米ドルは主要通貨に対し て反発した。 インドネシアルピア は下落。インドネシア中央銀行は15日、政策金利のB Iレートを7.50%に据え置いたが、将来の金融緩和の余地が存在すると指摘した。 人民元 は、早ければ今週末にも経済下支えのための追加緩和策が打ち出さ れるとの観測が広がり、軟調となった。 シンガポールドル も下落。9月の輸出データが予想を上回ったにもかかわら ず、米国や中国など主要市場向けの輸出の落ち込みが嫌気された。 マレーシアリンギ は1%超の下落。 週間でも、大半の通貨が下落の見通し。先週アウトパフォームが目立ったリンギとル ピアが、今週は下げを主導した。 リンギは今週これまでに1.4%下落。先週は6.9%急伸した。先週は9.2%の 急伸だったルピアは、今週は1.0%安となっている。 インドルピー とフィリピンペソ はそれぞれ0.4%安。 半面、韓国ウォンは今週2.7%高、シンガポールドルは1.0%高。 16日0600GMT(日本時間午後3時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.14 118.91 -0.19 Sing dlr 1.3816 1.3773 -0.31 Taiwan dlr 32.345 32.457 +0.35 Korean won 1128.37 1130.20 +0.16 Baht 35.31 35.22 -0.25 Peso 46.05 45.85 -0.43 Rupiah 13550.00 13440.00 -0.81 Rupee 64.97 64.82 -0.23 Ringgit 4.1820 4.1208 -1.46 Yuan 6.3566 6.3460 -0.17 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.14 119.66 +0.43 Sing dlr 1.3816 1.3260 -4.02 Taiwan dlr 32.345 31.718 -1.94 Korean won 1128.37 1099.30 -2.58 Baht 35.31 32.90 -6.83 Peso 46.05 44.72 -2.89 Rupiah 13550.00 12380.00 -8.63 Rupee 64.97 63.03 -2.98 Ringgit 4.1820 3.4965 -16.39 Yuan 6.3566 6.2040 -2.40