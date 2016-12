再送-19日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 ゆうちょ銀行とかんぽ生命の売出価格決定 日銀支店長会議 1000 携帯電話料金に関する総務省有識者会議初会合 1400 日銀地域経済報告(さくらリポート) ●海外指標など 10月19日(月) ◇指標 02:00 中国GDP(国家統計局) Q3 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) Sep 14:00 米住宅建設業者指数(NAHB) Oct ◇イベント 1600 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Early Childhood Education in the Context of Lifetime Human Capital Investment" カナダ総選挙 ◇決算予定 19 Oct BMO Q3 2015 Halliburton Co HAL 19 Oct AMC Q3 2015 International Business Machines