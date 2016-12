米金融・債券市場＝国債利回りやや上昇、8月の鉱工業生産上方修正で

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.00=2.8843% 前営業日終盤 100*06.50=2.8647% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*22.00=2.0351% 前営業日終盤 99*26.50=2.0192% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*03.50=1.3520% 前営業日終盤 100*06.50=1.3325% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時24分 100*00.75=0.6129% 前営業日終盤 100*01.50=0.6008% 16日の米金融・債券市場は、8月の米鉱工業生産指数が上方修正されたことを受け て、12月利上げ観測が広がり、国債利回りはやや上昇した。ただ、早期利上げを確信す る材料に乏しいとの見方から、利回り上昇の重しとなった。 終盤の取引で、30年債 は4/32安。利回りは2.88%と、15日 終盤の2.87%から上昇した。 3年債 は1/32安。利回りは0.90%と、15日終盤の0.89%か ら上昇した。 5年債 は2/32安。利回りは1.35%で、15日終盤の1.33%か ら上昇した。 10年債 は3/32安。利回りは2.03%と、15日終盤の2.02 %から上昇した。 8月の鉱工業生産指数は、当初発表の0.4%低下から0.1%低下へと上方修正さ れた。 市場関係者の1人は「製造業がさほど弱くなかったり、大きく落ち込んでいないこと を示す指標が出れば、本質的に短期国債の売り要因となるだろう」と指摘する。 短期国債は、米利上げの影響を最も受けやすいとされる。このため、早期利上げの可 能性がより投資家に意識されたという。 ただ、8月の米求人労働移動調査(JOLTS)で、求人件数が537万件に減り、 市場予想も下回ったことを受け、利回り上昇が抑えられたと、この市場関係者は指摘する 。 国債利回りは最近の取引レンジ内で推移した。週末を控え、米債券市場の取引が低調 だったとの声も上がる。 この日の金利先物も、最短で来年3月の米利上げ予想を織り込む水準だった。 Tボンド先物12月限 は7/32高の158━30/32。 Tノート先物12月限 は3/32安の129━01/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.00 (+1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -35.25 (+0.75)))