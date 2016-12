再送-〔今週の主要材料〕海外市場

(予定の体裁を整えました) [ 19日 ロイター] - *時間表記はGMT(グリニッジ標準時)、日本時間マイナス9時間 *関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 19Oct 2:00 CN GDP(前年比) Q3 % 6.8 50 7.0 19Oct 2:00 CN 鉱工業生産(前年比) Sep % 6.0 25 6.1 19Oct 2:00 CN 小売売上高(前年比) Sep % 10.8 25 10.8 19Oct 2:00 CN 固定資産投資(年初来、前年比) Sep % 10.8 21 10.9 19Oct 12:00 PL 小売売上高(前年比) Sep % 1.40 15 -0.30 19Oct 14:00 US NAHB 住宅市場指数 Oct 62 38 62 20Oct 6:00 DE 生産者物価指数(前月比) Sep % -0.1 10 -0.5 20Oct 6:00 DE 生産者物価指数(前年比) Sep % -1.8 8 -1.7 20Oct 8:00 EZ 経常収支(季調後) Aug bln 0 22.6 20Oct 8:00 TW 輸出受注 Sep % -12.7 10 -8.30 0 20Oct 12:30 US 住宅着工許可件数 Sep mln 1.170 41 1.161 20Oct 12:30 US 住宅着工件数 Sep mln 1.150 56 1.126 20Oct 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.1 21Oct : BR 中銀金利発表 21Oct 8:00 ZA CPI(前年比) Sep % 4.80 10 4.6 21Oct 8:30 GB 公的部門純借入額(国有銀除く) Sep bln GB 10.10 14 12.083 0 21Oct 11:00 TR 中銀金利発表 Oct % 7.50 15 7.50 21Oct 11:00 ZA 小売売上高(前年比) Aug % 3.0 7 3.3 21Oct 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1631.4 21Oct 14:00 CA 中銀金利発表 N/A % 0.50 43 0.50 22Oct 8:30 GB 小売売上高(前月比) Sep % 0.4 20 0.2 22Oct 8:30 GB 小売売上高(前年比) Sep % 4.8 17 3.7 22Oct 11:45 EZ ECB理事会(金利発表) Oct % 0 0.05 22Oct 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 255 22Oct 12:30 CA 小売売上高(前月比) Aug % 0.1 14 0.5 22Oct 12:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Sep 0 -0.41 22Oct 13:00 US 住宅価格指数(前月比) Aug % 0 0.6 22Oct 13:00 US 住宅価格指数 Aug 0 224.5 22Oct 14:00 US 中古住宅販売戸数(年率) Sep mln 5.37 53 5.31 22Oct 14:00 US 中古住宅販売戸数(前月比) Sep % 1.0 21 -4.8 22Oct 14:00 US CB景気先行指数 Sep % 0.0 33 0.1 22Oct 23:00 KR GDP速報値(前期比) Q3 % 0 0.3 23Oct 1:30 CN 新築住宅価格(前年比) Sep % 0 -2.3 23Oct 1:45 CN 製造業PMI速報値(財新) Oct 0 47.2 23Oct 4:00 MY CPI(前年比) Sep % 3.0 8 3.1 23Oct 5:00 SG CPI(前年比) Sep % -0.60 4 -0.80 23Oct 7:00 FR 総合PMI速報値 Oct 0 51.9 23Oct 7:00 FR 仏サービス部門PMI速報値 Oct 51.6 11 51.9 23Oct 7:00 FR 仏製造業PMI速報値 Oct 50.2 11 50.6 23Oct 7:30 DE 総合PMI速報値 Oct 0 54.1 23Oct 7:30 DE 製造業PMI速報値 Oct 51.7 23 52.3 23Oct 7:30 DE サービス部門PMI速報値 Oct 54.0 23 54.1 23Oct 8:00 TW 鉱工業生産(前年比) Sep % 0 -5.46 23Oct 8:00 EZ 総合PMI速報値 Oct 53.4 21 53.6 23Oct 8:00 EZ サービスPMI速報値 Oct 53.5 30 53.7 23Oct 8:00 EZ 製造業PMI速報値 Oct 51.7 31 52.0 23Oct 8:00 PL 失業率 Sep % 9.9 15 10.0 23Oct 12:30 BR 経常収支 Sep bln -2.35 8 -2.487 0 23Oct 13:45 US マークイット製造業PMI(速報値) Oct 52.8 15 53.1 US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、N Z=ニュージーランド SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル 、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH= フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ *ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 10月19日(月) 16:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 "Early Childhood Education in the Context of Lifetime Human Capital Invest ment" 14:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がFRB/米通貨監督庁/米連邦預金保険公社の 規制関連会議であいさつ 14:00 ブレイナード米FRB理事がFRB/米通貨監督庁/米連邦預金保険公社の規制 関連会議で講演 "Removing Unnecessary Regulatory Burden カナダ総選挙 ◇決算予定 19 Oct BMO Q3 2015 Halliburton Co HAL 19 Oct AMC Q3 2015 International Business Machines Morgan Stanley 10月20日(火) 00:30 豪中銀理事会議事要旨 13:15 パウエル米FRB理事がニューヨーク連銀主催会合で講演 会合名"The Evolving Structure of the U.S. Treasury Market" 15:00 イエレン米FRB議長が会合であいさつ ブラジル:中銀金融政策決定会合(21日まで) ◇決算予定 Yahoo 10月21日(水) 11:00 トルコ:中銀金利発表 Oct 14:00 カナダ:中銀金利発表 17:30 パウエル米FRB理事がニューヨーク連銀主催会合でパネル討論の司会 : ブラジル:中銀金利発表 ◇休場 香港 ◇決算予定 General Motors Co 10月22日(木) 15:00 米財務省2・5・7年債入札条件 15:00 米財務省2年変動利付債入札条件 ECB理事会(開催地:マルタ) Oct ECB総裁会見 ◇休場 インド ◇決算予定 22 Oct 11:30 Q3 2015 Caterpillar Inc 22 Oct BMO Q3 2015 Dow Chemical Co DOW 22 Oct BMO Q3 2015 Eli Lilly and Co LLY 22 Oct BMO Q3 2015 3M Co MMM 22 Oct AMC Q1 2016 Microsoft Corp 10月23日(金) ◇休場 タイ 10月24日(土) 10月25日(日) アルゼンチン大統領選 *企業決算の発表時間はBMOが市場の寄り前、AMCが市場の引け後。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here