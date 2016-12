UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝総じて軟調、中国のＧＤＰで下げ幅縮小

(情報を更新しました) [シンガポール 19日 ロイター] - 19日午後のアジア通貨市場では、大半の 新興国通貨が軟調となった。中国国家統計局が発表した第3・四半期の国内総生産(GD P)伸び率は、世界金融危機以来、最も低水準となったが、一方でハードランディング懸 念が後退したことで下げ幅は限られた。 マレーシアリンギ が下げを主導。野党がナジブ首相に対する内閣不信任案 を提出した。この動議が成立する公算は小さい。 人民元 は中国人民銀行(中央銀行)が対ドル基準値(中央値)を元安に設 定したことで下落した。ただ、第3・四半期GDPが前年同期比6.9%と、市場予想の 6.8%をわずかに上回ったため、下げ幅は限定となった。 韓国ウォン は序盤の下落から上昇に転じ、1ドル=1120.6ウォンの 3カ月半ぶり高値を付けた。 オーストラリア・ ニュージーランド銀行(シンガポール)のシニア為替ストラテジ スト、Khoon Goh氏は「予想をわずかに上回った中国GDPは、景気減速ペースをめぐる 懸念を抑える効果があった」としたものの、「アジアの経済成長には依然下方リスクが存 在しており、低調な輸出予想が最終的にはアジア通貨の重しになる」との見通しを示した 。 19日0625GMT(日本時間午後3時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.24 119.40 +0.13 Sing dlr 1.3824 1.3845 +0.15 Taiwan dlr 32.318 32.505 +0.58 Korean won 1119.17 1129.10 +0.89 Baht 35.29 35.32 +0.09 Peso 46.10 46.05 -0.11 Rupiah 13540.00 13520.00 -0.15 Rupee 64.81 64.81 -0.01 Ringgit 4.2080 4.1795 -0.68 Yuan 6.3620 6.3529 -0.14 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.24 119.66 +0.35 Sing dlr 1.3824 1.3260 -4.08 Taiwan dlr 32.318 31.718 -1.86 Korean won 1119.17 1099.30 -1.78 Baht 35.29 32.90 -6.77 Peso 46.10 44.72 -2.99 Rupiah 13540.00 12380.00 -8.57 Rupee 64.81 63.03 -2.75 Ringgit 4.2080 3.4965 -16.91 Yuan 6.3620 6.2040 -2.48