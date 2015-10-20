UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（20日）＝7本、390億5143万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 通貨選択型ダイワ米国株主還元株アルファクワトロプレミアム（毎月分配型）／（年２回決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０５０億円かつ合計で１０５０億円 設定額：（毎月分配型）２億２３４５万円／（年２回決算型）２５５９万円 販売会社：大和証券 ダイワ米国株主還元株ツインアルファプレミアム（毎月分配型）／（年２回決算型） 設定上限額：１０５０億円かつ合計で１０５０億円 大和証券投資信託委託 設定額：（毎月分配型）８億５０７６万円／（年２回決算型）６７７７万円 販売会社：大和証券 ダイワ米国株主還元株ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：３６８億８３８４万円 販売会社：大和証券 マニュライフ・未来投資戦略ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 設定上限額：各１００億円 設定額：為替ヘッジあり５億円／為替ヘッジなし５億円 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行