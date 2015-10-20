アジア通貨動向（20日）＝リンギやウォンなど軟調

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［２０日 ロイター］ - ２０日０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.47 119.49 +0.02 Sing dlr 1.3887 1.3880 -0.05 Taiwan dlr 32.401 32.418 +0.05 Korean won 1129.40 1121.00 -0.74 Baht 35.44 35.35 -0.25 Peso 46.22 46.07 -0.31 Rupiah 13615.00 13530.00 -0.62 Rupee 64.80 64.80 +0.00 Ringgit 4.2530 4.2055 -1.12 Yuan 6.3682 6.3601 -0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.47 119.66 +0.15 Sing dlr 1.3887 1.3260 -4.52 Taiwan dlr 32.401 31.718 -2.11 Korean won 1129.40 1099.30 -2.67 Baht 35.44 32.90 -7.17 Peso 46.22 44.72 -3.23 Rupiah 13615.00 12380.00 -9.07 Rupee 64.80 63.03 -2.73 Ringgit 4.2530 3.4965 -17.79 Yuan 6.3682 6.2040 -2.58
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