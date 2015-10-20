〔需給情報〕日経225は野村が買い越しトップ＝20日先物手口

［東京 ２０日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、２０日の市場では、日経２２５期近でドイツが売り越しトップ、野村が買い 越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではバークレイズが売り越しトップ、ゴールドマンが買い越し トップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2015年10月20日 15年12月限 売り 買い 差し引き ﾄﾞｲﾂ 2441 1116 -1325 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 449 0 -449 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 346 0 -346 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 632 289 -343 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 658 491 -167 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 799 653 -146 岡三 442 328 -114 楽天 512 452 -60 みずほ証券 417 372 -45 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 434 433 -1 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 247 250 3 松井 409 438 29 東海東京 316 346 30 SBI証 606 661 55 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1690 1776 86 大和 249 375 126 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 547 726 179 三菱UFJM 0 230 230 ABNｸﾘｱ 6396 6660 264 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 279 279 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 1525 2075 550 野村 554 1659 1105 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2015年10月20日 16年03月限 売り 買い 差し引き 松井 14 10 -4 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 14 11 -3 ﾏﾈｯｸｽ 7 4 -3 ABNｸﾘｱ 28 27 -1 SBI証 10 11 1 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3 4 1 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 3 7 4 楽天 1 6 5 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2015年10月20日 15年11月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4087 2796 -1291 GMOｸﾘｯｸ 222 152 -70 ﾏﾈｯｸｽ 371 344 -27 むさし 24 0 -24 広田 20 0 -20 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 17 0 -17 岡三 54 39 -15 だいこう 79 65 -14 岩井ｺｽﾓ 9 0 -9 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 356 350 -6 IB証券 207 205 -2 松井 229 236 7 立花 0 8 8 大和 45 56 11 光世 0 12 12 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 727 740 13 ﾄﾞｲﾂ 0 15 15 SMBCﾌﾚﾝﾄﾞ 40 60 20 楽天 1252 1328 76 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 9 108 99 SBI証 2123 2231 108 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 794 1036 242 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 0 376 376 ABNｸﾘｱ 7675 8199 524 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2015年10月20日 15年12月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 42389 38698 -3691 ABNｸﾘｱ 81228 79005 -2223 ﾄﾞｲﾂ 1521 0 -1521 安藤 1200 0 -1200 岡三 6609 5923 -686 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1825 1446 -379 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2390 2023 -367 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 3130 2807 -323 豊 1369 1353 -16 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 2299 2368 69 ﾏﾈｯｸｽ 3032 3124 92 広田 1540 1659 119 楽天 7757 7931 174 SBI証 14265 14480 215 松井 17382 17681 299 GMOｸﾘｯｸ 3071 3455 384 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 11501 12095 594 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 9164 9936 772 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 2599 3538 939 野村 1273 2508 1235 東海東京 0 1353 1353 みずほ証券 0 1401 1401 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2015年10月20日 15年12月限 売り 買い 差し引き ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 2232 609 -1623 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1820 1125 -695 三菱UFJM 520 0 -520 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2636 2118 -518 ﾄﾞｲﾂ 2021 1602 -419 大和 249 0 -249 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1339 1099 -240 みずほ証券 383 386 3 光世 145 165 20 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 105 150 45 広田 152 224 72 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 0 113 113 UBS 284 414 130 岡三 147 278 131 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 596 744 148 野村 738 936 198 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 749 956 207 SMBC日興 0 248 248 ABNｸﾘｱ 8387 8745 358 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 1612 2048 436 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1091 1983 892 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 723 1912 1189 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2015年10月20日 16年03月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず