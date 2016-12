UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝大半が軟調、商品価格下落やドル高で

(情報を更新しました) [20日 ロイター] - 20日午後のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨が軟 調に推移。中国の第3・四半期国内総生産(GDP)伸び率低下が商品価格に打撃を与え たことや、欧州中央銀行(ECB)の追加緩和観測を背景に、ドルの主要6通貨に対する ドル指数 が上昇したのが背景。 マレーシアリンギ が下げを主導。23日の予算発表を前に薄商いとなった 。 インドネシアルピア は0.8%安の約2週間ぶり安値。月末の決済を控え 、企業のドル需要が高まった。 韓国ウォン も下落。序盤は1.2%安となったが、輸出業者の決済需要 でウォンが買われ、下げ幅を縮めた。 半面、人民元 は小幅に上昇した。米財務省が19日公表した為替報告書 で、中国政府に一段の人民元高を求めるトーンがやや弱まった。 サムスン・フューチャーズの調査責任者、Jeong My-young氏は「最近の新興国通貨や リスク資産の反発は主としてポジション調整とみられ、買いを入れるべき強気の材料が見 つかったわけではない」と指摘。「ECBによる追加緩和が米利上げの影響を一部相殺す るという期待はいくらかあるが、中国や新興国の景気減速によりリスク選好は後退するだ ろう」と述べた。 20日0610GMT(日本時間午後3時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.42 119.49 +0.06 Sing dlr 1.3888 1.3880 -0.06 Taiwan dlr 32.385 32.418 +0.10 Korean won 1129.56 1121.00 -0.76 Baht 35.43 35.35 -0.21 Peso 46.18 46.07 -0.23 Rupiah 13640.00 13530.00 -0.81 Rupee 64.93 64.80 -0.20 Ringgit 4.2500 4.2055 -1.05 Yuan 6.3520 6.3601 +0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.42 119.66 +0.20 Sing dlr 1.3888 1.3260 -4.52 Taiwan dlr 32.385 31.718 -2.06 Korean won 1129.56 1099.30 -2.68 Baht 35.43 32.90 -7.13 Peso 46.18 44.72 -3.15 Rupiah 13640.00 12380.00 -9.24 Rupee 64.93 63.03 -2.93 Ringgit 4.2500 3.4965 -17.73 Yuan 6.3520 6.2040 -2.33