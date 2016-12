米金融・債券市場＝利回り続伸、予想上回る米住宅着工受け

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*07.50=2.9135% 前営業日終盤 99*29.00=2.8796% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*12.50=2.0688% 前営業日終盤 99*25.50=2.0228% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*29.75=1.3897% 前営業日終盤 100*05.00=1.3422% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 99*31.50=0.6331% 前営業日終盤 100*01.75=0.5967% 米金融・債券市場では、国債利回りが4営業日続伸。朝方発表された9月の米住宅着 工が予想以上に堅調な内容となったことを受け、すでに価格が下落基調にあった債券の売 りが加速した。 ただ、CRTキャピタルのシニア債券ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は利回 りの動きは最近のレンジ内にとどまっているとし、「米債は欧州債券の動きに追随した」 と指摘した。 ユーロ圏金融・債券市場では、独連邦債利回りが約3週間ぶりの高水準を記録。欧州 中央銀行(ECB)が発表した第3・四半期の「銀行貸し出し調査」から、企業向けの貸 し出し基準が予想よりも緩和していることが明らかになったことを受けた動き。 9月の米住宅着工件数は、年率換算で前月比6.5%増の121万戸と、市場予想の 115万戸を上回った。賃貸物件の需要が急増し、経済成長のペースが鈍る中でも住宅市 場が安定的に改善していることを示唆した。 終盤の取引で、30年債 は26/32安、利回りは2.92%。 10年債 は12/32安、利回りは2.07%。 3年債 は3/32安、利回りは0.93%。 5年債 は6/32安、利回りは1.38%。 来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)までに主要指標の発表がないこともあって 、米債相場は不安定に推移している。 アクション・エコノミクスのマネジング・ディレクターのキム・ルパート氏は、イン フレ指標を踏まえ10月の利上げは見込んでいないとし、「12月の利上げの確率は40 ─60%と考える」と述べた。 Tボンド先物12月限 は1─3/32安の157━9/32。 Tノート先物12月限 は13/32安の128━18/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 6.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 2.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -35.50 (+0.25)