22日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 １０月主要銀行貸出動向アンケート（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1400 ９月のショッピングセンター売上高 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1545 経済同友会代表幹事会見 1700 原子力事業環境整備検討専門ワーキンググループ 1700 坂井財務副大臣会見 新規上場 グリーンペプタイド がマザーズに（公開価格450円） 市場変更 オプティム が東証１部に マザーズから 決算：中外薬 ●海外指標など ２２日（木） ◇指標 08:30 英小売売上高（国立統計局） Sep 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Sep 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Aug 14:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Sep 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Sep ◇イベント 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省２年変動利付債入札条件 ＥＣＢ理事会（金利発表） Oct （マルタ） ＥＣＢ総裁会見 ◇休場 インド ◇決算予定 22 Oct BMO Q3 2015 Dow Chemical Co DOW 22 Oct BMO Q3 2015 3M Co MMM 22 Oct 11:30 Q3 2015 Caterpillar Inc 22 Oct AMC Q1 2016 Microsoft Corp Alphabet Amazon.com Daimler