アジア通貨動向（21日）＝台湾ドル・ウォン・Ｓドル・元が上昇

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［２１日 ロイター］ - ２１日０１３０ＧＭＴ（日本時間午前１０時３０分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.89 119.85 -0.04 Sing dlr 1.3886 1.3906 +0.14 Taiwan dlr 32.348 32.510 +0.50 Korean won 1129.30 1131.00 +0.15 Baht 35.37 35.41 +0.11 Peso 46.37 46.21 -0.33 Rupiah 13690.00 13640.00 -0.37 Rupee 65.06 65.06 +0.00 Ringgit 4.2770 4.2648 -0.29 Yuan 6.3450 6.3488 +0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.89 119.66 -0.20 Sing dlr 1.3886 1.3260 -4.51 Taiwan dlr 32.348 31.718 -1.95 Korean won 1129.30 1099.30 -2.66 Baht 35.37 32.90 -6.98 Peso 46.37 44.72 -3.55 Rupiah 13690.00 12380.00 -9.57 Rupee 65.06 63.03 -3.11 Ringgit 4.2770 3.4965 -18.25 Yuan 6.3450 6.2040 -2.22
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