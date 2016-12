UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝リンギやルピアが軟調、商品価格の下落を嫌気

(内容を追加しました) [シンガポール 21日 ロイター] - 21日午後のアジア通貨市場では、大半の 新興国通貨が下落。世界経済の成長鈍化がコモディティ価格に悪影響を及ぼすとの懸念が 引き続き強い。 マレーシアリンギ は0.7%安と、7日以来の安値。原油価格の下落が懸念 材料。 インドネシアルピア は一時0.6%安と、8日以来の安値を付けた。月末を 控えて現地企業がルピア売り・米ドル買いを増やすとの観測が出ている。 半面、台湾ドル は上昇。前日に発表された9月の輸出受注は前年同月比4. 5%減少したが、予想よりは小幅なマイナスとなった。 タイバーツ も小幅高。前日、外国人投資家が同国株と債券の買いに転じた。 21日0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.96 119.85 -0.10 Sing dlr 1.3907 1.3906 -0.01 Taiwan dlr 32.362 32.510 +0.46 Korean won 1132.30 1131.00 -0.11 Baht 35.39 35.41 +0.06 Peso 46.40 46.21 -0.41 Rupiah 13710.00 13640.00 -0.51 Rupee 65.11 65.06 -0.08 Ringgit 4.2950 4.2648 -0.70 Yuan 6.3426 6.3488 +0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.96 119.66 -0.25 Sing dlr 1.3905 1.3260 -4.64 Taiwan dlr 32.362 31.718 -1.99 Korean won 1132.30 1099.30 -2.91 Baht 35.39 32.90 -7.04 Peso 46.40 44.72 -3.62 Rupiah 13710.00 12380.00 -9.70 Rupee 65.11 63.03 -3.19 Ringgit 4.2950 3.4965 -18.59 Yuan 6.3426 6.2040 -2.19