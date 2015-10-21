〔需給情報〕日経225はフィリップが買い越しトップ＝21日先物手口

［東京 ２１日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、２１日の市場では、日経２２５期近でＡＢＮクリアが売り越しトップ、フィ リップが買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではＢＮＰパリバが売り越しトップ、ドイツが買い越しトップ となった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2015年10月21日 15年12月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 15193 11599 -3594 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 2308 1115 -1193 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 4580 3479 -1101 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1480 811 -669 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 570 0 -570 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 520 0 -520 大和 908 457 -451 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1540 1095 -445 楽天 1030 654 -376 松井 982 653 -329 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1359 1196 -163 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 1777 1651 -126 SBI証 2979 2905 -74 岡三 1131 1187 56 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1062 1285 223 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1127 1494 367 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1024 2130 1106 ﾄﾞｲﾂ 798 1917 1119 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3770 5076 1306 みずほ証券 0 1435 1435 野村 2315 4537 2222 ﾌｨﾘｯﾌﾟ 0 2440 2440 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2015年10月21日 16年03月限 売り 買い 差し引き 楽天 56 8 -48 ﾏﾈｯｸｽ 26 0 -26 みずほ証券 20 0 -20 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 18 5 -13 松井 34 21 -13 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 37 24 -13 大和 8 2 -6 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 5 0 -5 SBI証 32 28 -4 証券ｼﾞｬﾊﾟﾝ 4 0 -4 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 7 5 -2 HSBC 1 0 -1 岩井ｺｽﾓ 2 1 -1 だいこう 1 0 -1 GMOｸﾘｯｸ 2 1 -1 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 1 0 -1 岡三 1 1 0 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 0 1 1 ABNｸﾘｱ 70 228 158 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2015年10月21日 15年11月限 売り 買い 差し引き SBI証 4287 3504 -783 楽天 2633 2036 -597 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1445 1017 -428 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 1594 1241 -353 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 538 232 -306 ﾏﾈｯｸｽ 898 616 -282 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 771 608 -163 だいこう 194 96 -98 松井 501 421 -80 IB証券 471 394 -77 大和 179 109 -70 GMOｸﾘｯｸ 530 476 -54 ﾄﾞｲﾂ 25 0 -25 立花 18 23 5 岡三 91 98 7 広田 20 40 20 岩井ｺｽﾓ 0 23 23 SMBCﾌﾚﾝﾄﾞ 135 170 35 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 81 156 75 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5251 6783 1532 ABNｸﾘｱ 12236 13868 1632 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2015年10月21日 15年12月限 売り 買い 差し引き B ﾊﾟﾘﾊﾞ 14053 6882 -7171 大和 7085 0 -7085 SBI証 31993 25434 -6559 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 23115 17622 -5493 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 20648 15648 -5000 楽天 18942 14209 -4733 松井 36992 33015 -3977 みずほ証券 6820 4758 -2062 ﾏﾈｯｸｽ 6860 5079 -1781 GMOｸﾘｯｸ 7887 6940 -947 岡三 7639 6998 -641 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 4711 4129 -582 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 3451 3052 -399 山和 3693 4305 612 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 3442 4114 672 東海東京 0 2617 2617 野村 5209 7836 2627 ABNｸﾘｱ 154057 156851 2794 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 6098 9711 3613 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 10238 15101 4863 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 69145 98857 29712 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2015年10月21日 15年12月限 売り 買い 差し引き B ﾊﾟﾘﾊﾞ 2120 774 -1346 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 4380 3243 -1137 三菱UFJM 1262 643 -619 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2099 1759 -340 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 2291 1952 -339 SMBC日興 262 0 -262 ABNｸﾘｱ 15496 15279 -217 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 3372 3209 -163 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2556 2473 -83 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 244 225 -19 光世 261 281 20 岡三 316 380 64 みずほ証券 416 557 141 豊 0 225 225 UBS 1103 1339 236 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1177 1447 270 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1548 1864 316 大和 227 628 401 野村 1291 2041 750 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 452 1385 933 ﾄﾞｲﾂ 742 2066 1324 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2015年10月21日 16年03月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず