再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、日本のさえない貿易統計などで

(本文中に語句を追加しました) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*04.50=2.8678% 前営業日終盤 99*07.50=2.9135% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*24.00=2.0281% 前営業日終盤 99*12.50=2.0688% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*02.75=1.3569% 前営業日終盤 99*29.75=1.3897% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時18分 100*00.00=0.6250% 前営業日終盤 99*31.50=0.6331% 米金融・債券市場では、国債価格が5日ぶりに上昇。株安が影響したほか、日本のさ えない貿易統計を受け世界経済をめぐる懸念が再燃、米金利が急速に上昇するとの見方が 後退した。 30年債 価格は1ポイント強上昇。利回りは2.86%と前日の2.9 2%から低下した。 日本の財務省が21日に発表した9月貿易統計速報によると、輸出は中国経済の減速 が響き、数量ベースで3カ月連続で減少。金額ベースでも小幅増にとどまった。週初には 中国の7─9月期の国内総生産(GDP)が金融危機以降で初の7%割れとなったことが 判明したばかりで「こうした材料が米連邦準備理事会(FRB)に利上げを思いとどまら せる」(DAダビッドソンのメアリー・アン・ハーレー氏)可能性がある。 来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが行われる確率は低いとみられて いるが、会合後に発表される声明の内容に注目が集まる。こうしたなか翌22日に開かれ る欧州中央銀行(ECB)理事会の見通しについては「量的緩和(QE)プログラムの現 状維持が見込まれているが、今後数カ月以内のQE拡大に向け風向きが変わった」(CR Tキャピタル)という。 10年債 は12/32高、利回りは2.03%。3年債 は1 /32高、利回りは0.90%。5年債 は4/32高、利回りは1.36%。 Tボンド先物12月限 は1─4/32高の158━13/32。 Tノート先物12月限 は10/32高の128━28/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 7.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -35.00 (+0.50)