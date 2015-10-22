23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 閣議・閣議後会見 0800 経産省 ＩｏＴ推進コンソーシアム 1035 １０月製造業ＰＭＩ速報 1300 鉄連会長会見 1400 ８月景気動向指数改訂値（内閣府） 1400 菅官房長官講演 1400 山口公明党代表会見（日本記者クラブ） 1600 金融システムレポート（日銀） 新規上場 ＧＭＯメディア がマザーズに（公開価格2740円） 決算：花王 ●海外指標など ２２日（木） ◇指標 08:30 英小売売上高（国立統計局） Sep 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Sep 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Aug 14:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Sep 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Sep ◇イベント 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省２年変動利付債入札条件 ＥＣＢ理事会（金利発表） Oct （マルタ） ＥＣＢ総裁会見 ◇決算予定 22 Oct BMO Q3 2015 Dow Chemical Co DOW 22 Oct BMO Q3 2015 3M Co MMM 22 Oct 11:30 Q3 2015 Caterpillar Inc 22 Oct AMC Q1 2016 Microsoft Corp Alphabet Amazon.com Daimler ２３日（金） ◇指標 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q3 01:30 中国新築住宅価格 Sep 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（財新） Oct 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 13:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct ◇休場 タイ