アジア通貨動向（22日）＝ルピアや台湾ドルが上昇、ウォンは下落

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［２２日 ロイター］ - ２２日０１３８ＧＭＴ（日本時間午前１０時３８分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.90 119.93 +0.03 Sing dlr 1.3927 1.3945 +0.13 Taiwan dlr 32.440 32.558 +0.36 Korean won 1137.40 1132.50 -0.43 Baht 35.59 35.57 -0.06 Peso 46.46 46.47 +0.03 Rupiah 13600.00 13712.00 +0.82 Rupee 65.12 65.12 +0.00 Ringgit 4.2720 4.2800 +0.19 Yuan 6.3466 6.3482 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.90 119.66 -0.20 Sing dlr 1.3927 1.3260 -4.79 Taiwan dlr 32.440 31.718 -2.23 Korean won 1137.40 1099.30 -3.35 Baht 35.59 32.90 -7.56 Peso 46.46 44.72 -3.73 Rupiah 13600.00 12380.00 -8.97 Rupee 65.12 63.03 -3.21 Ringgit 4.2720 3.4965 -18.15 Yuan 6.3466 6.2040 -2.25
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