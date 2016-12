UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝中国懸念で大方が下落、ルピアは逆行高

(情報を更新しました) [シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨市場では大方の通貨が 下落。中国株式市場が前日に急落したことを受け、同国経済の減速懸念が強まっている。 インドネシアルピア はトレンドに逆行し、1.6%上昇。国内株式市場への 資金流入に支援されている。税収が不足する見通しにもかかわらず、同国財務相が201 5年の財政赤字見通しを据え置いたことも支援材料。 韓国ウォン はソウル株の下落を背景にアジア通貨の下げを主導。0.8% 安の1ドル=1141.5ウォンと、10月14日以来の安値をつけた。ただ、月末の決 済を控えた輸出業者から買いが入り、下げ幅は縮小した。 マレーシアリンギ も下落。原油安で石油・ガス収入が減少するとの懸念が高 まっている。 22日0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.66 119.93 +0.23 Sing dlr 1.3937 1.3945 +0.06 Taiwan dlr 32.428 32.558 +0.40 Korean won 1139.60 1132.50 -0.62 Baht 35.61 35.57 -0.11 Peso 46.53 46.47 -0.13 Rupiah 13500.00 13712.00 +1.57 *Rupee 65.12 65.12 +0.00 Ringgit 4.2950 4.2800 -0.35 Yuan 6.3490 6.3482 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.66 119.66 -0.00 Sing dlr 1.3937 1.3260 -4.86 Taiwan dlr 32.428 31.718 -2.19 Korean won 1139.60 1099.30 -3.54 Baht 35.61 32.90 -7.61 Peso 46.53 44.72 -3.89 Rupiah 13500.00 12380.00 -8.30 Rupee 65.12 63.03 -3.21 Ringgit 4.2950 3.4965 -18.59 Yuan 6.3490 6.2040 -2.28 *インド市場は祝日のため休場