〔需給情報〕日経225、ＴＯＰＩＸともモルガンが買い越し首位＝22日先物手口

［東京 ２２日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中 ）によると、２２日の市場では、日経２２５期近でフィリップが売り越しトップ、モルガ ンＭＵＦＧが買い越しトップとなった。 一方、ＴＯＰＩＸ期近ではＢＮＰパリバが売り越しトップ、モルガンＭＵＦＧが買い 越しトップとなった。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2015年10月22日 15年12月限 売り 買い 差し引き ﾌｨﾘｯﾌﾟ 2806 0 -2806 UBS 1021 0 -1021 野村 2274 1480 -794 みずほ証券 491 0 -491 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 961 626 -335 大和 530 414 -116 GMOｸﾘｯｸ 366 358 -8 ﾄﾞｲﾂ 648 664 16 岡三 675 726 51 楽天 1231 1323 92 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 2427 2567 140 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1117 1257 140 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 897 1080 183 松井 678 884 206 SBI証 1142 1375 233 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 784 1071 287 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 376 376 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 448 448 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 0 492 492 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 811 1361 550 ABNｸﾘｱ 8442 9303 861 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 755 1673 918 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2391 3459 1068 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2015年10月22日 16年03月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 149 114 -35 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 41 22 -19 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 5 3 -2 岡三 1 0 -1 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1 1 0 HSBC 6 7 1 GMOｸﾘｯｸ 2 3 1 だいこう 0 2 2 ﾏﾈｯｸｽ 5 8 3 松井 16 19 3 大和 5 10 5 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 4 11 7 SBI証 1 10 9 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 2 13 11 楽天 0 15 15 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2015年10月22日 15年11月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 7303 5153 -2150 ﾄﾞｲﾂ 36 0 -36 だいこう 164 143 -21 広田 20 0 -20 岡三 67 58 -9 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 457 451 -6 SMBCﾌﾚﾝﾄﾞ 169 164 -5 山和 48 48 0 GMOｸﾘｯｸ 218 219 1 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 42 45 3 大和 49 54 5 IB証券 276 286 10 安藤 0 22 22 岩井ｺｽﾓ 0 25 25 松井 339 379 40 ﾏﾈｯｸｽ 470 590 120 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 999 1131 132 楽天 1769 1925 156 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 57 326 269 ABNｸﾘｱ 10337 10788 451 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 1095 1568 473 SBI証 2770 3306 536 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2015年10月22日 15年12月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 129468 120299 -9169 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 9084 5798 -3286 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 7960 4815 -3145 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 3946 2091 -1855 広田 1517 0 -1517 岩井ｺｽﾓ 1402 0 -1402 岡三 11210 10612 -598 山和 4752 4652 -100 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3598 3543 -55 野村 4588 4824 236 GMOｸﾘｯｸ 5237 5555 318 ﾏﾈｯｸｽ 4235 4936 701 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 14968 16085 1117 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 54590 55852 1262 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 13425 14859 1434 楽天 12626 14376 1750 SBI証 21705 23634 1929 松井 24735 26749 2014 大和 0 2049 2049 ﾄﾞｲﾂ 0 2245 2245 みずほ証券 4350 6748 2398 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 4495 7855 3360 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2015年10月22日 15年12月限 売り 買い 差し引き B ﾊﾟﾘﾊﾞ 821 453 -368 SMBC日興 274 0 -274 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 2161 1978 -183 みずほ証券 376 202 -174 IB証券 167 0 -167 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 2534 2385 -149 岡三 485 337 -148 ﾄﾞｲﾂ 708 565 -143 UBS 581 467 -114 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 1090 1008 -82 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 167 119 -48 大和 256 248 -8 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 1123 1117 -6 光世 167 167 0 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 176 179 3 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1350 1450 100 東海東京 0 127 127 ABNｸﾘｱ 11316 11453 137 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1336 1540 204 野村 823 1083 260 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1417 1849 432 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1234 1928 694 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2015年10月22日 16年03月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず