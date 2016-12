米金融・債券市場＝国債価格続伸、2年債入札延期発表受け　欧州債の動きにも追随

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*07.50=2.8631% 前営業日終盤 100*04.50=2.8678% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*24.00=2.0281% 前営業日終盤 99*24.00=2.0281% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*03.75=1.3503% 前営業日終盤 100*02.75=1.3569% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.25=0.6046% 前営業日終盤 100*00.00=0.6250% 米金融・債券市場では、国債価格が続伸。欧州債券市場の動向に追随したほか、米政 府債務が法定上限に近づく中、米財務省が来週27日に予定していた2年債入札を延期す ると発表したことが材料視された。 欧州市場では、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が次回12月の理事会で追加緩和 を検討する可能性を示唆したことを受け、債券価格が総じて上昇。指標となる独連邦債2 年物利回り は過去最低のマイナス0.322%をつけた。 バンク・オブ・ノバスコシアの債券取引主任チャールズ・コミンスキー氏は「独連邦 債の動向に追随したようだ」と指摘した。 米財務省はこの日、政府債務が法定上限に近づき、11月2日の決済が不能になる恐 れがあるとし、2年債入札の延期を発表。債務上限問題が原因で、国債入札を取り止める のは2004年以来で初めて。 これを受け、2年債 利回りは0.596%まで低下した。 ストーン&マッカーシー・リサーチ・アソシエーツの市場ストラテジスト、ジョン・ キャナバン氏は、2年債入札の延期について「発表は予期されていなかった」とし、「需 要に変わりがないものの、供給が減ることになる。そのため、2年債が主導する格好で、 米債への投資妙味が高まった」と述べた。 取引終盤、2年債は2/32高、利回り0.60%で推移した。 ロイターのデータによると、5年債 は2/32高、利回りは1.34%。 米主要株価3指数がそろって1%超上昇したものの、30年債 は4/3 2高、利回りは2.86%となった。 Tボンド先物12月限 は1/32高の158━14/32。 Tノート先物12月限 は2/32高の128━30/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 7.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 2.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -35.00 (unch)