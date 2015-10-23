新規上場企業の横顔：トライアンフコーポレーション（11月25日ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ上場）

［東京 ２３日 ロイター］ - １１月２５日にＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ 上場予定の「トライアンフコーポレーション」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都新宿区西新宿 ≪事業内容≫ 情報技術事業及び機器製造事業 ≪代表者≫ 代表取締役 小沢勝 ≪資本金≫ 3212万円 ≪発行済み株式数≫ 107万1500株（2015年10月22日） ≪従業員数≫ 9名（2015年9月30日現在） ≪業績・連結≫ 2015年3月期 2014年9月期 売上高（千円） 959,986 1,807,820 経常利益（千円） 86,387 161,851 当期利益（千円） 77,988 113,562 １株当たり利益（円） 72.89 106.13 １株当たり純資産（円） 132.83 59.95 注）2015年9月18日付けで、1株を100株に分割 ≪総資産≫ （千円） 1,033,995（2015年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 142,132（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 小沢 勝 92.75 993,800 トライアンフコーポレーション 3.73 40,000 山屋商店 1.21 13,000 鈴木 一成 0.75 8,000 末次 達也 0.33 3,500 小田切 祐志 0.19 2,000 今野 英道 0.19 2,000 鈴木 忠 0.19 2,000 中井 慎司 0.14 1,500 野村 累 0.11 1,200 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 (以上、２０１５年１０月２２日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報