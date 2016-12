再送-指標予測＝9月鉱工業生産は前月比 ‐0.5％、7─9月は2期連続低下へ

(この記事は23日に配信しました) [東京 23日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 9月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比0.5%の低下となり、3カ月連続の低下が見 込まれている。7─9月期生産は2期連続のマイナスとなる見通し。 発表は29日午前8時50分。 9月は全調査機関が低下を見込んでいる。「軽自動車増税の影響が想定以上に長引く 輸送機器のほか、はん用・生産用機械も弱含んでおり、鉱工業生産は3カ月連続での前月 比マイナス」(みずほ総研)と予想されている。シルバーウィークによる工場休止も影響 する見込み。 7─9月期生産は、経済産業発表の9月予測指数0.1%上昇を前提としても前期比 1.1%の低下であるため、民間予測中央値の0.5%低下になると2期連続の減産は避 けられない。10月の予測指数は前回発表時に4.4%上昇となっていたが修正されるの か、また11月の予測も踏まえると、10─12月に生産が回復に向かうかどうかも注目 される。 各社の予想は以下の通り。 調査機関名 前月比% 中央値 -0.5 最大値 -0.1 最小値 -1.8 回答社数 22 Bank of America -0.5 Barclays Secs JP -1.0 BNP Parbs GB -0.5 Citigroup -0.7 Dai-ichi Life -0.9 Daiwa IR -0.7 Daiwa SB Inv -0.8 Informa Global -0.4 JPMorgan -0.5 Mitsub UFJ MS -0.2 Mizuho RI -1.1 MizuhoSecurities -1.0 MRI -0.8 MS MUFG Secs -0.5 MURC -1.8 NLI Research -1.1 Nomura Co Ltd -0.2 Norinchukin -0.3 SCB Rch Inst -0.2 SMBC Nikko Sec -0.4 Sumitomo Asset -0.1 UBS AG -0.5