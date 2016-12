[東京 23日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Sunday, 25 October, 2015------------------------------------------- All Day 欧州が冬時間に移行 Monday, 26 October, 2015------------------------------------------- 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等(財務省) 1100 日本:金融システムレポート別冊「マクロ・ストレス・テストのシナリオ設定について」(日銀) 1400 総務省 携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース(第2回)事業者等ヒアリング

●海外● ◇休場 ニュージーランド ◇決算予定 26 Oct 11:00 Q3 2015 Xerox Corp Tuesday, 27 October, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:9月企業向けサービス価格指数(日銀) 1030 日本:40年利付国債の入札発行(財務省) 1245 日本:40年利付国債の入札結果(財務省) 1500 キヤノン 2015年1━9月期決算発表 1500 三菱自動車第2・四半期決算 1515 日本:40年利付国債の第_非価格競争入札結果(財務省) 1530 日本:経団連会長会見

●海外● ◇イベント 米連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)

◇決算予定 27 Oct AMC Q3 2015 Aflac Inc AFL 27 Oct BMO Q1 2016 Coach Inc COH 27 Oct 11:00 Q3 2015 Ford Motor Co F 27 Oct BMO Q3 2015 Merck & Co Inc MRK 27 Oct BMO Q3 2015 United Parcel Service, Inc.

◇休場 ニュージーランド Wednesday, 28 October, 2015------------------------------------------- 1400 産業構造審議会 新産業部会(第2回) 1530 日立製作所 4―9月期決算 1600 任天堂 4―9月期決算

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省5年・変動利付2年債入札 18:00 米FOMC声明発表 Thursday, 29 October, 2015------------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1000 任天堂 経営方針説明会 1000 日立製作所 中西宏明会長兼CEO 講演(日立グループの展示内覧会で基調講演) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:10年利付国債(11月債)の発行予定額等(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1500 ソニー 4―9月期決算発表 1615 パナソニック 4―9月期決算

●海外● ◇イベント 20:00 NZ:中銀金利発表 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁があいさつ 17:00 米財務省7年債入札 19:00 メキシコ:中銀金利発表 Oct Friday, 30 October, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合(展望リポート公表) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1510 シャープ 4─9月期決算

●海外● ◇イベント 14:50 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がブルッキングス研究所の討論会に参加 "Where Interest Rates Will Be When the Economy is (Finally) Healthy and Why It Matters" 15:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演

"Federal Reserve Structure" ロシア:中銀金利発表 Oct Sunday, 01 November, 2015------------------------------------------- Time Unknown 米国・カナダが冬時間に移行 Monday, 02 November, 2015------------------------------------------- 1500 ダイハツ第2・四半期決算 1625 日産第2・四半期決算 Tuesday, 03 November, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会(金利発表) Nov Wednesday, 04 November, 2015------------------------------------------- 0850 日本:10月マネタリーベース(日銀) 1500 日本:10月国内ユニクロ既存店売上高速報 1500 ホンダ第2・四半期決算 1500 スズキ第2・四半期決算

●海外● ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 13:45 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演

"Why Pay for Success: The Need for New Sources of Social Innovation Capital" 16:00 米財務省3・10・30年債入札条件 Thursday, 05 November, 2015------------------------------------------- 0850 日本:日銀金融政策決定会合の議事要旨(10月6、7日分) 1300 富士重第2・四半期決算 1300 マツダ第2・四半期決算 1500 トヨタ第2・四半期決算

●海外● ◇イベント 23:00 フィッシャー米FRB副議長が講演 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Nov 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) Nov 13:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁があいさつ 15:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁があいさつ 18:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演(ベルン) Friday, 06 November, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1300 日本:黒田日銀総裁講演(内外情勢調査会) Tuesday, 10 November, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:10月貸出・預金動向(日銀)

●海外● ◇休場 シンガポール、マレーシア Wednesday, 11 November, 2015------------------------------------------- 0850 日本:10月マネーストック(日銀) 1500 日本:10月工作機械受注

●海外● ◇休場 インド、米国〔ベテランズデー〕 為替と債券は休場。株と商品は通常取引。 Thursday, 12 November, 2015------------------------------------------- 0850 日本:10月企業物価指数(日銀)

●海外● ◇休場 インド Friday, 13 November, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1330 日本:9月第3次産業活動指数(経済産業省)

Sunday, 15 November, 2015-------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 20カ国・地域(G20)首脳会議(16日まで トルコ・アンタルヤ) Tuesday, 17 November, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Wednesday, 18 November, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合(1日目) Thursday, 19 November, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合(2日目)・黒田日銀総裁会見 Friday, 20 November, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 ●海外● ◇休場 ブラジル

