UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝ドラギ効果で上昇、中国不安から週足はマイナス

(情報を更新しました) [シンガポール 23日 ロイター] - 23日のアジア新興国通貨は、対ドルで上 昇した。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が追加緩和を示唆したことを背景に、リス ク資産が買われている。しかし、中国経済の鈍化懸念を受けて、大半のアジア通貨はこれ までのところ、週間ベースでは下落している。 マレーシアリンギ とインドネシアルピア は、それぞれの国債価格の 上昇を背景に一時、約2%急伸する場面があった。また、第3・四半期の韓国国内総生産 (GDP)伸び率が季節調整済み前期比で1.2%と、5年超ぶり高水準となったことを 受けて、ウォン にはオフショアファンド勢の需要が高まり、1%超上昇した。 ANZのシニアストラテジスト、クーン・ゴー氏は「ECBがQE(量的緩和)を拡 大すれば流動性が高まり、アジアへの資金流入が加速するとの期待感がある」と述べた。 トムソン・ロイターのデータによると、今週1週間では、リンギが現時点でドルに対 して1.2%下落しており、アジア新興国通貨のなかで下落率が最も大きい。リンギは、 原油安のほか、きょう予定されている、政府の2016年度予算案発表を控えて、警戒感 が広がった。 タイバーツ は今週0.9%下落、フィリピンペソ は0.8%安。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.63 120.66 +0.02 Sing dlr 1.3856 1.3938 +0.59 Taiwan dlr 32.374 32.658 +0.88 Korean won 1125.60 1138.60 +1.15 Baht 35.61 35.62 +0.03 Peso 46.41 46.64 +0.50 Rupiah 13505.00 13655.00 +1.11 Rupee 64.88 65.12 +0.38 Ringgit 4.2220 4.2845 +1.48 Yuan 6.3565 6.3574 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.63 119.66 -0.81 Sing dlr 1.3856 1.3260 -4.30 Taiwan dlr 32.374 31.718 -2.03 Korean won 1125.60 1099.30 -2.34 Baht 35.61 32.90 -7.61 Peso 46.41 44.72 -3.64 Rupiah 13505.00 12380.00 -8.33 Rupee 64.88 63.03 -2.84 Ringgit 4.2220 3.4965 -17.18 Yuan 6.3565 6.2040 -2.40