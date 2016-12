米金融・債券市場＝利回り上昇、中国利下げで世界株高

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*16.50=2.8993% 前営業日終盤 100*07.50=2.8631% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*07.50=2.0866% 前営業日終盤 99*24.00=2.0281% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.50=1.4177% 前営業日終盤 100*03.75=1.3503% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*30.75=0.6454% 前営業日終盤 100*01.25=0.6046% 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。中国人民銀行が1年弱で6回目となる利 下げに踏み切り、世界株高となる中、指標10年債利回りは2週間ぶりの高水準に達した 。 中国人民銀はこの日、景気支援に向け政策金利と銀行の預金準備率を引き下げた。 フェデレーテッド・インベスターズのストラテジスト兼ポートフォリオ・マネジャー 、ドナルド・エレンバージャー氏は「リスクオンの動きとなった」と指摘した。 終盤の取引で、10年債 は18/32安、利回りは2.08%。一時、 10月9日以来の高水準となる2.099%をつけた。 30年債 は26/32安、利回りは2.93%。一時2.9%に上昇す る場面もあった。 ロイターのデータによると、5年債 も10/32安、利回りは1.41% 。 来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、債券相場は今週、方向感なくさま よった。 CRTキャピタル・グループのアナリスト、イアン・リンジェン氏とデイビッド・ア ダー氏はノートで、米指標など、今週は債券価格押し上げにつながるような材料は出てこ なかったと指摘した。 Tボンド先物12月限 は1─9/32安の157━5/32。 Tノート先物12月限 は16.50/32安の128━13.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.00 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 1.00 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -5.00 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -35.50 (-0.25)