〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（10月20日終了週）

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［２３日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 20 Oct 2015 Prior week week Long 48,747 38,004 Short 52,386 51,836 Net -3,639 -13,832 ユーロ 20 Oct 2015 Prior week week Long 76,291 71,132 Short 138,857 151,708 Net -62,566 -80,576 ポンド 20 Oct 2015 Prior week week Long 53,477 44,765 Short 45,940 52,292 Net 7,537 -7,527 スイスフラン 20 Oct 2015 Prior week week Long 11,997 10,863 Short 11,372 13,215 Net 625 -2,352 カナダドル 20 Oct 2015 Prior week week Long 31,368 28,207 Short 58,480 62,156 Net -27,112 -33,949 豪ドル 20 Oct 2015 Prior week week Long 43,295 42,266 Short 81,707 75,971 Net -38,412 -33,705 メキシコペソ 20 Oct 2015 Prior week week Long 50,627 47,411 Short 51,243 51,554 Net -616 -4,143 ニュージーランドドル 20 Oct 2015 Prior week week Long 19,447 18,344 Short 15,688 17,652 Net 3,759 692 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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