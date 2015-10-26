27日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月２７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 ９月企業向けサービス価格指数（日銀） 1000 閣議・閣議後会見 1000 ＩＭＦ／ＡＤＢセミナー 「人口減少がもたらす財政への影響」 浅川財務官ら出席 1030 40年利付国債の入札発行（財務省） 1245 40年利付国債の入札結果（財務省） 1400 政府税制調査会 1515 40年利付国債の第_非価格競争入札結果（財務省） 1530 経団連会長会見 新規上場 パートナーエージェント がマザーズに（公開価格1260円） 決算：日立建機、キヤノン、ファナック、三菱自動車、東エレク、キーエンス ●海外指標など １０月２７日（火） ◇指標 21:45 ＮＺ：貿易収支 Sep 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Sep 09:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3 12:30 米耐久財受注（商務省） Sep 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Aug 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Oct １─９月中国工業部門企業利益 ◇イベント 米ＦＯＭＣ（２８日まで） ◇決算予定 Apple T-Mobile Ford Motor Alibaba ツイッター ＢＰ ◇休場 ＮＺ