アジア通貨動向（26日）＝ウォン・リンギ・フィリピンペソ・人民元下落

Investing |
［ ２６日 ロイター］ - ０１３０ＧＭＴ（日本時間午前１０時３０分）現在のア ジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.11 121.45 +0.28 Sing dlr 1.3961 1.3978 +0.12 Taiwan dlr 32.437 32.513 +0.23 Korean won 1134.42 1124.70 -0.86 Baht 35.58 35.62 +0.11 Peso 46.60 46.44 -0.34 Rupiah 13640.00 13630.00 -0.07 Rupee 64.83 64.83 0.00 Ringgit 4.2550 4.2300 -0.59 Yuan 6.3550 6.3500 -0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.11 119.66 -1.20 Sing dlr 1.3961 1.3260 -5.02 Taiwan dlr 32.437 31.718 -2.22 Korean won 1134.42 1099.30 -3.10 Baht 35.58 32.90 -7.53 Peso 46.60 44.72 -4.03 Rupiah 13640.00 12380.00 -9.24 Rupee 64.83 63.03 -2.77 Ringgit 4.2550 3.4965 -17.83 Yuan 6.3550 6.2040 -2.38
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
外国為替フォーラム
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文
円は5年ぶり最強通貨へ
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、１年を通して見れば５年ぶりに最強通貨となる見通しだとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文