UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝総じて軟調、ウォンやリンギが安い

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア通貨は総じて軟調。中国の 利下げや日銀・欧州中央銀行(ECB)の緩和観測を背景にドルが買われている。 元 は下落。中国人民銀行(中央銀行)が前週末に利下げと預金準備率の引 き下げを発表した。 韓国ウォン は一時1.2%下落。海外ファンド勢から利益確定の売りが出 た。その後、輸出業者の月末の決済で下げ渋る展開となった。 マレーシアリンギ も下落。原油安で石油・ガス収入への懸念が浮上している 。マレーシア政府は23日、2016年の経常黒字が15年見込みから半分以上減少する との見通しを示した。 フィリピンペソ は4週間ぶり安値付近。海外勢が16週連続でフィリピン 株を売り越している。 中国利下げを受けてアジア株が買われ、アジア通貨が下げ渋る場面もあったが、米国 の金融政策の方向性の違いが意識されているという。 *0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.06 121.45 +0.32 Sing dlr 1.3949 1.3978 +0.21 Taiwan dlr 32.403 32.513 +0.34 Korean won 1132.80 1124.70 -0.72 Baht 35.53 35.62 +0.25 Peso 46.60 46.44 -0.34 Rupiah 13660.00 13630.00 -0.22 Rupee 65.00 64.83 -0.26 Ringgit 4.2560 4.2300 -0.61 Yuan 6.3500 6.3500 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.06 119.66 -1.16 Sing dlr 1.3949 1.3260 -4.94 Taiwan dlr 32.403 31.718 -2.11 Korean won 1132.80 1099.30 -2.96 Baht 35.53 32.90 -7.40 Peso 46.60 44.72 -4.03 Rupiah 13660.00 12380.00 -9.37 Rupee 65.00 63.03 -3.02 Ringgit 4.2560 3.4965 -17.85 Yuan 6.3500 6.2040 -2.30