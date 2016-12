UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、株式軟調で需要高まる

(レートを更新、内容を追加しました。) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*04.50=2.8678% 前営業日終盤 99*16.50=2.8993% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 99*15.50=2.0582% 前営業日終盤 99*07.50=2.0866% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*29.00=1.3947% 前営業日終盤 99*25.50=1.4177% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*31.25=0.6372% 前営業日終盤 99*30.75=0.6454% 26日の米金融・債券市場は、10年債価格が上昇、利回りは低下した。米国株式市 場が軟調だったほか、新築住宅販売指標が失望を誘い、安全資産とされる国債への需要が 再び高まった。 終盤の取引で、10年債 は7/32高。利回りは2.058%と、23 日終盤から2.5ベーシスポイント(bp)低下した。 ただ、27─28日の連邦公開市場委員会(FOMC)のほか、週内に5年債、7年 債などの入札を控え、投資家に慎重姿勢もみられ、国債の上値は重かった。 26日は、9月の新築1戸建て住宅販売戸数(季節調整済み)が、年率換算で前月比 11.5%減の46万8000戸となり、市場予想の55万戸を大きく下回った。 米連邦準備理事会(FRB)が利上げを行うには、景気拡大ペースがぜい弱すぎると の見方が強まった。 経済への懸念から株式が売られ、米国株式市場でダウ工業株30種とS&P総合50 0種が小反落した。 23日は、中国の利下げを受けて世界の株式市場が急伸、10年債利回りは一時、2 週間ぶりの高水準となる2.099%をつけていた。 27─28日のFOMCで、利上げが決まるとの予想は、市場で少数にとどまってい る。CMEのフェドウォッチによると、米金利先物は今週の利上げが7%、12月実施は 36%の確率を織り込んだ。 市場関係者の1人は「市場は適切な形で、年内の米金利据え置きを織り込んでいる」 と指摘した。 米財務省は28日、350億ドルの5年債 入札と、150億ドルの2 年物変動利付債(FRN) 入札、29日に290億ドルの7年債US7YTWI=T WEB入札を行う。 同省は22日、27日に予定していた2年債入札を取り止めると発表。政府債務が法 定上限に近づくなか、決済日を迎える11月2日までに借り入れが法的に認められない恐 れがあるためと説明していた。 Tボンド先物12月限 は28/32高の158━01/32。 Tノート先物12月限 は5.5/32高の128━19/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 5.75 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 0.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -6.75 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -37.75 (-2.00)