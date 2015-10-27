アジア通貨動向（27日）＝台湾ドルやウォンが上昇、リンギは下落

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［２７日 ロイター］ - ０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３２分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.76 121.10 +0.28 Sing dlr 1.3903 1.3920 +0.12 Taiwan dlr 32.357 32.708 +1.08 Korean won 1129.40 1133.80 +0.39 Baht 35.47 35.51 +0.11 Peso 46.58 46.54 -0.09 Rupiah 13620.00 13640.00 +0.15 Rupee 64.96 64.96 0.00 Ringgit 4.2350 4.2250 -0.24 Yuan 6.3480 6.3529 +0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.76 119.66 -0.92 Sing dlr 1.3903 1.3260 -4.62 Taiwan dlr 32.357 31.718 -1.97 Korean won 1129.40 1099.30 -2.67 Baht 35.47 32.90 -7.25 Peso 46.58 44.72 -3.99 Rupiah 13620.00 12380.00 -9.10 Rupee 64.96 63.03 -2.97 Ringgit 4.2350 3.4965 -17.44 Yuan 6.3480 6.2040 -2.27
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