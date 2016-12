UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝大方が上昇、米ＦＯＭＣ控え警戒感も

(情報を更新しました) [シンガポール 27日 ロイター] - 27日のアジア通貨市場では大方の通貨が 上昇。米住宅指標が弱い内容となったことを受け、年内の米利上げ観測が後退した。 人民元 は対ドルで小幅に上昇。中国人民銀行(中央銀行)が元相場支援に 向け介入したもよう。 韓国ウォン も上昇。輸出業者からの月末需要に支援されている。 今週は27─28日に米連邦公開市場委員会(FOMC)、30日には日銀の金融政 策決定会合が予定されており、投資家は様子見姿勢を維持している。 日銀が予想外の追加緩和を実施すれば、アジア通貨の支援材料になるものの、域内経 済のファンダメンタルズが弱いことを踏まえると相場の上昇は続かないとアナリストは指 摘する。 メイバンク(シンガポール)の外為シニアアナリスト、クリストファー・ウォン氏は 「主要中銀による緩和維持や追加緩和によってアジア通貨は支援される可能性があるが、 相場がさらに上昇するには金融政策のみではなく持続可能な成長エンジンが必要になる」 と語った。 こうした懸念を反映し、マレーシアリンギ はコモディティ(商品)価格安を 受けた石油・ガス収入をめぐる懸念から下落。 フィリピンペソ は約4週間ぶりの安値近辺。8月の輸入の伸びが大幅に鈍 化したことや貿易赤字が拡大したことが背景。 0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.61 121.10 +0.41 Sing dlr 1.3914 1.3920 +0.04 Taiwan dlr 32.398 32.708 +0.96 Korean won 1129.68 1133.80 +0.36 Baht 35.51 35.51 +0.00 Peso 46.64 46.54 -0.21 Rupiah 13625.00 13640.00 +0.11 Rupee 64.96 64.96 +0.00 Ringgit 4.2600 4.2250 -0.82 Yuan 6.3514 6.3529 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.61 119.66 -0.79 Sing dlr 1.3914 1.3260 -4.70 Taiwan dlr 32.398 31.718 -2.10 Korean won 1129.68 1099.30 -2.69 Baht 35.51 32.90 -7.35 Peso 46.64 44.72 -4.12 Rupiah 13625.00 12380.00 -9.14 Rupee 64.96 63.03 -2.97 Ringgit 4.2600 3.4965 -17.92 Yuan 6.3514 6.2040 -2.32