UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、さえない耐久財コア受注受け

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*11.00=2.8577% 前営業日終盤 100*04.50=2.8678% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*21.50=2.0370% 前営業日終盤 99*15.50=2.0582% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 100*01.50=1.3651% 前営業日終盤 99*29.00=1.3947% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*00.25=0.6209% 前営業日終盤 99*31.25=0.6372% 27日の米金融・債券市場は国債価格が上昇した。9月の米耐久財コア受注が減少し たことを受け、第3・四半期に景気が減速したとの見方が強まり、安全資産とされる国債 へ需要が集まった。 終盤の取引で、10年債 は7/32高。利回りは2.029%と、26 日終盤から3ベーシスポイント(bp)低下した。一時、2.009%まで下がる場面も あった。 30年債 は7/32高。利回りは2.855%で、26日から1bp低 下した。 米商務省が発表した9月の耐久財受注は、非国防資本財から航空機を除いたコア受注 が前月比0.3%減で、2カ月連続のマイナスとなった。8月の数字も当初発表の0.8 %減から1.6%減に下方修正された。 市場関係者の1人は「耐久財受注単体でなく、8月分の修正や過去数週間に出た指標 の大半がさえず、国内総生産(GDP)見通しの引き下げを余儀なくされている」と話す 。 ただ、週内に5年債、7年債入札のほか、27─28日の連邦公開市場委員会(FO MC)を控え、国債の上値は重かった。投資家はFOMCの結果から、利上げ時期の手掛 かりを探る展開になりそうだ。 米財務省は28日、350億ドルの5年債 入札と、150億ドルの2年物 変動利付債(FRN) 入札、29日に290億ドルの7年債 入札 を行う。 同省は22日に2年債入札の延期を発表。決済日を迎える11月2日までに、借り入 れが法的に認められない恐れがあるためと説明している。 債務上限の引き上げと2016、17会計年度の予算案をめぐっては、ホワイトハウ スと与野党の議会指導部が合意に達したことから、財務省が近く2年債入札の開催日を決 める可能性もある。 Tボンド先物12月限 は16/32高の158━17/32。 Tノート先物12月限 は10.50/32高の128━29.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 6.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 0.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -6.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -37.50 (unch)))