UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝大半が小幅安、ＦＯＭＣ声明控え様子見続く

(情報を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - 28日のアジア通貨市場では大半の通貨が 小幅安。域内の株式市場の下落に追随している。米連邦公開市場委員会(FOMC)後の 声明発表を控え、投資家は様子見姿勢を続けている。 マレーシアリンギ は流動性の低いなか下落。オーバーナイトでの原油安が背 景。一時は対ドルで0.5%下げ、1ドル=4.2850リンギをつけた。 人民元 は小幅安。オフショア人民元が1週間ぶり安値をつけ、企業のドル 買いが強まった。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者、Jeong My-young氏は「米連邦準 備理事会(FRB)が年内に利上げを実施しなければ、流動性への期待が広がるかもしれ ない。しかし米経済への信頼感低下と受け止められる可能性がある」と指摘した。 米経済は世界で数少ない明るい材料だったことから、米経済の減速は輸出に依存する アジア諸国に悪影響を与える可能性がある。 28日0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.35 120.47 +0.10 Sing dlr 1.3960 1.3966 +0.04 Taiwan dlr 32.448 32.676 +0.70 Korean won 1131.40 1131.00 -0.04 Baht 35.49 35.47 -0.04 Peso 46.78 46.72 -0.13 Rupiah 13621.00 13620.00 -0.01 Rupee 65.08 64.97 -0.17 Ringgit 4.2770 4.2645 -0.29 Yuan 6.3579 6.3532 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.35 119.66 -0.58 Sing dlr 1.3960 1.3260 -5.01 Taiwan dlr 32.448 31.718 -2.25 Korean won 1131.40 1099.30 -2.84 Baht 35.49 32.90 -7.28 Peso 46.78 44.72 -4.40 Rupiah 13621.00 12380.00 -9.11 Rupee 65.08 63.03 -3.14 Ringgit 4.2770 3.4965 -18.25 Yuan 6.3579 6.2040 -2.42