29日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月２９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 ９月鉱工業生産速報 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1000 任天堂 経営方針説明会 1000 日立製作所 中西宏明会長兼ＣＥＯ 講演 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 10年利付国債（11月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1530 一億総活躍国民会議 東証１部指定 ＳＨＯＥＩ 東証２部から 決算：ソニー、新日鉄住金、パナソニック、ヤマトＨＤ、東京電力、オリックス、ＮＥＣ ●海外指標など ２９日（木） ◇指標 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米ＧＤＰ速報値（商務省） Q3 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Sep ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がＦＲＢ主催会合であいさつ 17:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 サムスン電子 バークレイズ ドイツ銀行 ロイヤル・ダッチ・シェル ノキア スターバックス