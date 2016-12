UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、年内利上げの可能性で

(レートを更新、内容を追加しました。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*30.00=2.8780% 前営業日終盤 100*11.00=2.8577% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*03.50=2.1009% 前営業日終盤 99*21.50=2.0370% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*18.75=1.4625% 前営業日終盤 100*01.50=1.3651% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.00=0.7070% 前営業日終盤 100*00.25=0.6209% 28日の米金融・債券市場は、国債価格が下落。短・中期国債利回りは1カ月ぶりの 高水準をつけた。米連邦公開市場委員会(FOMC)声明が12月の利上げの可能性を示 したことが材料視された。 終盤の取引で、2年債利回り が0.707%と、9ベーシスポイント(b p)上昇。ロイターのデータによると、1日の上げ幅としては2月6日以来の大きさとな った。 10年債 は20/32安。利回りは2.099%と、7bp上昇した。 30年債 は16/32安。利回りは2.876%で、2.5bp上昇し た。 米連邦準備理事会(FRB)はFOMC後の声明で、事実上のゼロ金利を据え置いた が、12月の利上げが依然あり得ることを強調した。 金利先物市場が織り込んでいる12月の利上げの確率は43%となり、前日時点の3 3%から上昇した。 12月の利上げ観測が再び高まったことで、期間が短めの国債の利回りが長期国債利 回りよりも急速に上昇すると予想されるため、短・中期国債の売りが加速した一方、より 長期の国債に買いが入ったとアナリストらは指摘している。 利回り曲線がフラット化し、5年債と30年債の利回り格差は1.41%と、8月末 以来の水準に縮小した。 FOMC声明発表前に150億ドルの2年物変動利付債(FRN) 入札 と、350億ドルの5年債 入札が行われたが、失望を誘う結果となり、債券市 場の重しとなっていた。 米財務省は29日、290億ドルの7年債 入札を行う。 Tボンド先物12月限 は13/32安の158━04/32。 Tノート先物12月限 は23/32安の128━06.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 6.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -0.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -37.75 (-0.25)))