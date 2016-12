30日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 閣議・閣議後会見 日銀金融政策決定会合(展望リポート公表) 0830 10月東京都区部・9月全国消費者物価 0830 9月家計調査 0830 9月失業率 0830 9月有効求人倍率 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1400 9月建設工事受注・新設住宅着工 1500 日銀展望リポート 1530 黒田日銀総裁会見 1530 清田JPXCEO会見 東証1部指定 エー・ディー・ワークス 東証2部から 決算:シャープ、村田製作所、武田、キリン、資生堂、三菱重工、日本優先、JAL ●海外指標など 29日(木) 08:55 独雇用統計(連邦雇用庁) Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数(欧州委員会) Oct 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 12:30 米GDP速報値(商務省) Q3 13:00 独消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Oct 14:00 米中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Sep ◇イベント 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がFRB主催会合であいさつ 17:00 米財務省7年債入札 メルケル独首相が中国訪問(30日まで) ◇決算予定 バークレイズ、ドイツ銀行、ロイヤル・ダッチ・シェル ノキア、スターバックス 30日(金) 00:30 豪PPI(連邦統計局) Q3 07:00 独小売売上高(連邦統計庁) Sep 07:45 仏消費支出(INSEE) Sep 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値(統計局) Oct 10:00 ユーロ圏失業率(統計局) Sep 12:30 米雇用コスト指数(労働省) Q3 12:30 米個人所得・消費支出(商務省) Sep 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Oct 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Oct ◇イベント 14:50 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がブルッキングス研究所の討論会に参加 "Where Interest Rates Will Be When the Economy is (Finally) Healthy and Why It Matters" 15:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 "Federal Reserve Structure" ロシア:中銀金利発表 Oct ◇決算予定 RBS、BNPパリバ アンハイザー・ブッシュ・インベブ エアバス、エクソンモービル、シェブロン