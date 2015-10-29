訂正-アジア通貨動向（29日）＝ウォン・ルピア・リンギ・バーツ下落、元は横ばい

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(本文中の「午後」を「午前」に訂正します。) ［２９日 ロイター］ - ＊０１３４ＧＭＴ（日本時間午前（訂正）１０時３４分） 現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.71 121.08 +0.31 Sing dlr 1.4018 1.4024 +0.04 Taiwan dlr 32.530 32.686 +0.48 Korean won 1143.00 1131.00 -1.05 Baht 35.61 35.46 -0.42 Peso 46.87 46.76 -0.23 Rupiah 13550.00 13470.00 -0.59 Rupee 64.92 64.92 +0.00 Ringgit 4.2930 4.2720 -0.49 Yuan 6.3569 6.3592 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.71 119.66 -0.87 Sing dlr 1.4018 1.3260 -5.41 Taiwan dlr 32.530 31.718 -2.50 Korean won 1143.00 1099.30 -3.82 Baht 35.61 32.90 -7.61 Peso 46.87 44.72 -4.59 Rupiah 13550.00 12380.00 -8.63 Rupee 64.92 63.03 -2.91 Ringgit 4.2930 3.4965 -18.55 Yuan 6.3569 6.2040 -2.41
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